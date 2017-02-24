Гройсман настаивает на создании Службы финрасследований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на создании в Украине Службы финансовых расследований, однако готов проработать с парламентариями механизм организации работы контролирующих органов на ближайшую перспективу.

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«Что касается налоговой милиции. Что произошло, то произошло. Есть два пути, которыми мы можем пойти. Первый - восстановить работу налоговой милиции и оставить все как есть. Но я считаю, что можно сделать прогрессивный шаг - создать Службу финансовых расследований - цивилизованную и качественную службу», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас получает сотни жалоб от бизнеса на работу всевозможных контролирующих органов.

«Порядка 80% жалоб - это реальное давление на бизнес и реальный сектор. А мы должны бороться за то, чтобы добиваться экономического роста», - сказал Гройсман, подчеркнув, что недопустима ситуация, когда контролеры превращаются в рэкетиров. - Я хочу, чтобы мы собрались на следующей непленарной неделе и определились - если мы что-то восстанавливаем, то на какие сроки. Но я считаю, что задача - сделать систему контроля качественной и эффективной».

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Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года налоговая милиция в Украине де-юре оказалась вне закона, поскольку и в правительстве, и в парламенте рассчитывали принять закон о создании Службы финансовых расследований, которая аккумулировала бы функции контроля всех видов финансово-экономических операций в стране и позволила бы ликвидировать экономические подразделения в других ведомствах, включая МВД и СБУ.

Однако, несмотря на то, что концепция закона уже представлена, в окончательной редакции закон так и не был вынесен на рассмотрение парламента. В этой связи, ряд парламентариев в начале февраля предложили восстановить полномочия налоговой милиции в рамках принятия закона о налогообложении наследства.

23 февраля проект закона с нормой о налоговой милиции был вынесен на рассмотрение парламента, однако правка о налоговой полиции не была поддержана в сессионном зале.