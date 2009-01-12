Обязательства банков в 2008 году увеличились

Обязательства украинских банков (по предварительным данным) в 2008 году увеличились в 1,6 раза – до 80,5,8 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средства физических лиц составили 213,2 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 143,9 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 175,2 млрд. грн., или 82,1% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 38,1 млрд. грн., или 17,9%.

Нацбанк сообщает, что активы банков в 2008 году выросли в 1,6 раза – до 927,2 млрд. грн. Общие активы банков в прошлом году также увеличились в 1,6 раза – до 971,8 млрд. грн.

В структуре общих активов 81,5% занимают кредитные операции.