Гройсман вскоре представит украинцам план развития страны до 2020 года

12:04, 24 февраля 2017
Финансы
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Одновременно он призвал парламент утвердить отчет о работе правительства в 2016 году, который был представлен в середине февраля, как того требует законодательство. 

Фото УНИАН

Правительство Украины заканчивает разработку плана среднесрочного развития страны до 2020 года и намерено в ближайшее время его представить.

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«Мы завершаем работу по среднесрочному плану развития страны на 2020 год. В ближайшее время будем выходить на его утверждение», - сказал Гройсман.

Одновременно он призвал парламент утвердить отчет о работе правительства в 2016 году, который был представлен в середине февраля, как того требует законодательство. 

Как отмечал глава правительства, представляя документ на заседании Кабинета министров, ключевыми достижениями в 2016 году стали рост экономики в целом по году на уровне 2,2%, рост промпроизводства на уровне 2,4% при показателе инфляции в 12,4%, которая оказалась ниже прогнозов международных финансовых организаций для Украины. 

Как подчеркнул Гройсман, правительство настроено на то, чтобы и в 2017 году, отчитываясь, говорили о совместных успехах и достижениях.

Правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2-2,5%.

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