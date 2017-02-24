Розенко о меморандуме с МВФ: окончательного варианта пока нет, ситуация меняется ежедневно

На сегодняшний день окончательного варианта меморандума о сотрудничества с Международным валютным фондом нет, но ситуация меняется ежедневно.

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Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«На сегодняшний день нет окончательного варианта меморандума, согласованного с МВФ. Ситуация изменяется ежедневно и то, что печатается в СМИ, очень часто или не соответствует действительности, или очень быстро устаревает», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. К концу 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл., выполнив для этого ключевые условия, а именно - приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк».

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Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров по украинскому вопросу и выделения денег все время откладывался - сначала на январь, затем на начало февраля. Для проведения заседания Украина и Фонд должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведение земельной реформы и пенсионной реформы.

13 февраля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отмечала, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом для получения четвертого транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней.

При этом директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью Reuters отмечала, что Фонд доволен ходом переговоров с Украиной по программе реформ и отмечает, что направление сотрудничества задано правильно.