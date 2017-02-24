Суд подтвердил законность ликвидации банка "Софийский"

Донецкий апелляционный административный суд подтвердил правомерность решений Национального банка Украины о признании неплатежеспособным банка «Софийский» и об отзыве банковской лицензии у этого финучреждения.

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Как сообщается на сайте НБУ, суд удовлетворил жалобу регулятора и Фонда гарантирования вкладов на решение суда первой инстанции и оставил без рассмотрения иск прежнего владельца банка «Софийский» - компании «Боярбудинвест».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию банка «Софийский» в апреле 2016 года. С 23 декабря 2015 года в банке работала временная администрация.

По информации НБУ, исторически банк находился в Донецке, однако после начала антитеррористической операции переехал в Киев, но его кредитный портфель сконцентрирован в зоне АТО, что сказалось на ликвидности и платежеспособности банка.

Ключевыми владельцами банка, по информации НБУ, являлись киевляне Алексей Тройников, Николай и Владимир Ткаченко, а также еще ряд граждан, проживающих в Донецке.