Дефицит бюджета Пенсионного фонда снижается на фоне роста "минималки" - премьер

Дефицит бюджета Пенсионного фонда, объем которого превышает 140 миллиардов гривень, постепенно снижается на фоне повышения с 1 января текущего года минимальной зарплаты в Украине. Об этом сказал премьер-министр Украины на заседании трехстороннего социально-экономического совета.

"Хронически дефицитный Пенсионный фонд начал уменьшать свой дефицит", - сказал глава правительства.

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Он напомнил, что одной из целей правительства на 2017 год является проведение эффективной пенсионной реформы, которая даст возможность сформировать справедливую пенсионную систему в стране.

"В 2017 году мы должны перейти к справедливой пенсионной системе. Мы будем ее обсуждать, но задача - обеспечить рост выплат для пенсионеров", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 миллиардов гривень. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.

По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.