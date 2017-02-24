В Кабмине заговорили о повышении "минималки" до 5 тысяч

Минимальная зарплата в Украине уже с 1 января нынешнего года могла бы быть не 3200 гривень, а 5000, сообщает Обозреватель со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Безусловно, я хотел бы, чтобы уже сейчас или с июля, или со следующего полугодия минимальная заработная плата была 5000 гривень. Более того, скажу, что были расчеты. Эксперты делали соответствующие расчеты – можно было внедрять минимальную заработную плату в 5000 гривень уже сейчас, с 1 января делать минимальную заработную плату не 3200, а 5000 гривень. Но мы решили все-таки перейти на постепенность этого процесса", – заявил Розенко.

Он отметил, что в апреле-мае станет известно, как новая "минималка" повлияла на экономику.

"Апрель-май станет той датой, когда правительство сможет сказать, когда и какими темпами будет в дальнейшем увеличиваться размер минимальной заработной платы. После подведения первых итогов влияния повышения минимальной заработной платы мы объявим о дальнейшем плане повышения, но сегодня я вижу только позитив. Никаких негативных прогнозов по внедрению зарплаты в 3200 гривень не оправдалось, и мы имеем только положительные цифры", – добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тысячи гривень.

Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Документ предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы.