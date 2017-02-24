Нацбанк обнародовал структуру группы "Приват"

Национальный банк Украины согласовал изменения структуры собственности банковской группы "ПриватБанк", в состав которой по состоянию на 16 декабря 2016 года вошли 14 участников.

Согласно информации на сайте регулятора, в том числе в составе группы под контролем "ПриватБанка" находятся 5 структур в Латвийской республике: "PrivatBank", "PrivatLizings", "PrivatConsulting", "Privat Investment", "Amber Real".

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Также в составе группы 2 структуры в Великобритании: UK SPV Credit Finance PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance Nо.1 Plc.

Кроме того, в группу вошли компании "Истейтгарант", "Кобос", "Украинское бюро кредитных историй", "Эл Ти Групп", "Юридическая фирма "А-Лекс", "Приватофис".

Регулятор отметил, что согласование состава группы проводилось в связи с приобретением государством доли в капитале банка, а также в связи с включением и исключением ряда участников.

Справка УНИАН. Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.

В начале февраля глава правления национализированного "ПриватБанка" Александр Шлапак заявил, что убыток финучреждения после формирования резервов оценивается в 135 миллиардов гривень.