Госструктуры за год где-то "потеряли" 2,6 миллиарда гривень

Государственная аудиторская служба Украины в 2016 году провела почти 2,7 тысячи проверок на более 2,4 тысячи предприятий, учреждений и организаций, по итогам которых выявила потери финансовых и материальных ресурсов на более чем 2,6 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в публичном отчете о деятельности службы за 2016 год, опубликованном на официальном сайте.

Согласно документу, бюджеты всех уровней, бюджетные учреждения и организации, предприятия лишились возможности получить причитающиеся им доходы в сумме почти 1,3 миллиарда гривень, в том числе бюджеты всех уровней - более 440,2 миллиона гривень.

Более 1,9 тысячи предприятий, учреждений и организаций провели незаконные и нецелевые расходы, а также допустили недостачи материальных и финансовых ресурсов на сумму более 1,3 миллиарда гривень, в том числе почти 780,4 миллиона гривень - по операциям с бюджетными средствами.

Также сообщается, что в течение года Госаудитслужба передала в правоохранительные органы более 1,4 тысячи ревизионных материалов, по результатам которых правоохранители начали 669 досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в ноябре 2015 года своим постановлением дал старт созданию Государственной аудиторской службы на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции – одного из ключевых органов проверки финансовой деятельности государственных предприятий.