В Зимбабве выпущена купюра в 50 млрд долл.

В Зимбабве выпущена новая купюра достоинством в 50 млрд зимбабвийских долларов, на нее можно купить 3 экземпляра газеты.

По нынешнему курсу черного рынка в стране гиперинфляции новая купюра равноценна 1,25 доллара США.

Резервный банк Зимбабве, сообщив в понедельник о новых купюрах в 20 и 50 миллиардов зимбабвийских долларов в газете Gerald, отметил, что они вводятся "для удобства потребителей." Всего лишь в минувшем декабре самой крупной купюрой были 10 миллиардов зимбабвийских долларов, столь стремительно дешевеют денежные знаки. Но все равно им не угнаться за "галопом" цен в магазинах, тем более что все больше продавцов требуют заплатить за товар конвертируемой валютой, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Прошлым летом в Зимбабве был достигнут пик номинала - 100 миллиардов зимбабвийских долларов, но потом, в августе, для простоты подсчетов было сокращено десять нулей. После этого номер газеты Gerald стоил 10 зимбабвийских долларов. И вот за газету надо вновь платить миллиарды.