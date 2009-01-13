Гонконг мировой лидер по «свободе экономики»

Специальный административный район КНР - Гонконг - остается территорией с "самой свободной экономикой" в мире.

Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты ежегодного исследования, проводимого американским "Фондом наследия".

Бывший британский анклав, в котором после перехода под юрисдикцию Китая по формуле "одна страна - две системы" остаются крайне благоприятные условия для ведения бизнеса и процветания общества, лидирует в этом рейтинге уже 15-й год подряд. Он составляется специалистами на основе расчетов по десяти основным категориям, учитывающим степень экономических, торговых свобод, инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и т.д.

"Мы намерены и впредь удерживать положение самой свободной экономики", - заявил сегодня секретарь по финансовым вопросам местной администрации Джон ЦЗЭН, комментируя так называемый "индекс экономической свободы" Гонконга, который авторы доклада оценили в 90 баллов из 100.

Второе место удерживает Сингапур, чей показатель составил 87,1 балла. В пятерку лидеров также вошли Австралия, Ирландия и Новая Зеландия. Потеряв в этом году одну позицию, 6-е место в списке заняли США, за которыми идут Канада, Дания, Швейцария и Великобритания, передает ИТАР-ТАСС.

Материковый Китай получил 53,2 балла и находится на 132 позиции среди 179 стран и территорий мира, охваченных исследованием. Замыкают список Мьянма, Куба, Зимбабве и Северная Корея. В силу разных причин авторы доклада не смогли оценить такие страны, как Афганистан, Ирак, Лихтенштейн и Судан.