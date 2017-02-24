Украинцам разрешили держать деньги на зарубежных счетах без лицензии НБУ

Национальный банк Украины разрешил физическим лицам размещение без индивидуальных лицензий на зарубежных счетах валюты, полученной за пределами страны в форме заработной платы, стипендии, пенсии, алиментов, дивидендов.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №14, которая вступает в силу с 25 февраля.

Согласно документу, также физические лица смогут без индивидуальных лицензий инвестировать за рубежом средства, находящиеся за пределами Украины, включая инвестирование с иностранных счетов, реинвестирование, торговлю финансовыми инструментами на иностранных биржах.

В то же время, регулятор отметил, что физлица, как и ранее, должны получать индивидуальные лицензии НБУ для перевода средств из Украины с целью инвестирования или размещения на зарубежных счетах, как того требует декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля".

Нацбанк подчеркнул, что возможность размещения средств на зарубежных счетах и инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий не освобождает граждан от обязанности декларировать доходы и платить налоги с этих средств в Украине.

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Также сообщается, что дальнейшая либерализация валютных операций физлиц будет осуществляться в соответствии с Концепцией валютного регулирования и на основании нового закона "О валюте", который разрабатывается Национальным банком совместно с экспертами и заменит устаревший декрет Кабмина.

Ранее, с 23 февраля, Нацбанк ослабил ряд валютных ограничений относительно внешнеторговой деятельности, в том числе освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения для участия в аукционах или тендерах и повысил лимит наличия собственной валюты на счете клиента для возможности покупать валюту в 4 раза, до 100 тысяч долларов.

С 9 февраля Нацбанк смягчил требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки валюты и банковских металлов за гривни в 5 раз - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,1%, установленных ранее.

Согласно концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планировал на первом этапе валютной либерализации смягчить ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, в том числе анонсировал постепенную отмену обязательной продажи валютной выручки, ограничения сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и максимальной суммы предоплаты по импортному контракту. Для физлиц регулятор в рамках этого этапа планировал отменить ограничения на покупку наличной валюты, установленное в настоящее время в размере эквивалента 12 тысяч гривень в день, а также на снятие наличной валюты со счета, действующее на уровне эквивалента 250 тысяч гривень в день.

Пересмотреть административные ограничения для банков, включая предельный объем покупки валюты по собственным операциям и хеджирование валютных заимствований, а также для юридических лиц, в том числе относительно досрочного погашения кредитов нерезидентам и вывода средств от продажи ценных бумаг, регулятор в рамках концепции планировал только на следующем этапе.

На последнем этапе, согласно концепции, Нацбанк анонсировал отмену лицензирования инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубежом для физических лиц, юридических лиц и банков.