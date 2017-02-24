Гривня уходит на выходные с курсом 26,96 за доллар
19:17, 24 февраля 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4309/28,4732 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 24 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,91/26,96 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4309/28,4732 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9766 гривни/долларов, участники рынка к этому часу заключили 538 сделки на сумму 246,88 миллиона долларов.
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