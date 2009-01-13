МВФ выделил Белоруссии кредит в 2,46 млрд долл.

Исполнительный совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Белоруссии кредита в размере 2,46 млрд долл., передает Reuters.

Первый транш в размере 788 млн. долл. будет выделен немедленно, остальные средства будут перечисляться в соответствии с ежеквартальным отчетами белорусского правительства. Окончательно все условия кредита были согласованы 31 декабря.

В настоящее время Белоруссия переживает не самый простой период: экономика с хорошими темпами роста, отмеченными в последние годы, сейчас проявляет признаки "перегретости" и испытывает пагубное влияние мирового финансового кризиса, отметил французский экономист Доминик СТРОСС-КАН, избранный новым директором-распорядителем МВФ.

Однако серьезные меры, которые применяет Минск с целью исправления текущей ситуации и сбережения резервов, демонстрируют, что Белоруссия достойна получить кредит на 420% выше ее квоты в рамках МВФ, добавил он. Кредит в совокупности с программой действий от МВФ должен помочь стране защитить наиболее уязвимые места и минимизировать внешние воздействия.

В 2009г. МВФ прогнозирует рост ВВП Белоруссии на уровне 1,4%, а в 2010г. - на уровне 2,3%. По словам экспертов, мировой экономический кризис приведет к снижению спроса на белорусский экспорт, что усугубит существующие экономические проблемы внутри страны.

Между тем, аналитики подчеркивают, что Минск ведет ясную и грамотную политику, что значительно снижает риски в отношении будущего белорусской экономики. В качестве примеров были упомянуты пересмотр налоговой политики и снижение государственных расходов.