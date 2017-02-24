Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,97 за доллар
Официальный курс НБУ на 27 февраля: 100 USD – 2697,6569 гривни; 100 EUR – 2861,9442 гривни; 10 RUR – 4,6935 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2697,6569 (24 февраля – 2690,6286)
100 EUR – 2861,9442 (24 февраля – 2844,8016)
10 RUR – 4,6935 (24 февраля – 4,6813)
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Как сообщал УНИАН, 24 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,91/26,96 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4309/28,4732 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9766 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 538 сделки на сумму 246,88 миллиона долларов.