Обама: финансовая система США остается хрупкой

Финансовая система Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается хрупкой.

Об этом заявил в понедельник журналистам новоизбранный президент США Барак Обама после своей первой встречи с иностранным лидером – президентом Мексики Фелипе Кальдероном, передает ИТАР-ТАСС.

"Очевидно, что финансовая система, хотя и улучшилась по сравнению с сентябрем (прошлого года – УНИАН), все еще остается хрупкой", – сказал Б.Обама.

В понедельник официальный представитель Белого дома Дана Перино сообщила, что по просьбе Б.Обамы президент Джордж Буш принял решение запросить у Конгресса право использовать 350 млрд. долл., составляющих вторую половину пакета экстренной государственной помощи национальному финансовому сектору. Если запрос будет одобрен Конгрессом, Б.Обама сможет направить эти средства на поддержку экономики почти сразу после вступления в должность.