Евро продолжило резкое падение к доллару

На международном валютном рынке «Форекс» сегодня продолжился рост доллара по отношению к евровалюте.

По состоянию на 9.00 курс составлял 1,325 долл./евро, тогда как при открытии торгов курс равнялся 1,337 долл./евро, сообщает РБК. По сравнению со значением 1,439 долл./евро, наблюдавшимся на торгах в середине декабря 2008 года, курс этой валютной пары понизился к сегодняшнему утру на 7,9%.

Напомним, по состоянию на 8.00 курс составлял 1,328 долл./евро, тогда как при открытии торгов курс равнялся 1,337 долл./евро. По сравнению со значением 1,439 долл./евро, наблюдавшимся на торгах в середине декабря 2008 года, курс этой валютной пары понизился к сегодняшнему утру на 7,7%.