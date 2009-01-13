Ющенко: в январе бюджет получил 10% плановых поступлений

11:37, 13 января 2009
Финансы
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Спасут поправки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за первую декаду января составили 1 млрд. грн. или 10% от планового показателя на январь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил на сегодняшнем совещании, в котором приняли участие министр финансов Украины Виктор Пинзеник и председатель Национального банка Владимир Стельмах.

По словам В.Ющенко, поступления в общий фонд Госбюджета за первую декаду на 400 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2008 года. «По источникам наполнения мы имеем проблемную ситуацию. Она была прогнозируема», - сказал В.Ющенко.

При этом он отметил, что необходимо внесение изменений в действующий бюджет на 2009 год потому, что «работать длительно с таким бюджетом Украина не может».

В свою очередь министр финансов сообщил, что с начала января зафиксировано падение объемов импорта, что, в свою очередь, влияет на отчисления в бюджет, администрированием которых занимается Таможенная служба.

Напомним, сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что В.Ющенко не будет принимать участия в заседании ВР для обсуждения газовой ситуации, поскольку в 10.30 проводит большое совещание.

Как сообщалось ранее, сегодня на заседание ВР прибыли все члены правительства во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко.

Справка УНИАН. 26 декабря 2008 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». 29 декабря Президент Украины Виктор Ющенко подписал бюджет.

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