В обменниках столицы: доллар - 8,80/9,00 грн.

Сегодня в обменных пунктах Киева курс гривни по отношению к доллару США составляет в среднем 8,80/9,00 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,60/8,92 грн., евро – 11,05/11,99 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,50/9,10 грн., евро – 11,20/12,30 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,60/9,00 грн., евро – 11,32/12,02 грн.;

«Хрещатик» (главный офис): доллар США – 8,00/8,80 грн., евро – 10,50/12,20 грн.;

«Родовид банк»: доллар США – 8,30/9,20 грн., евро – 11,00/12,50 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,50/9,10 грн., евро – 11,20/12,40 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 11,20/12,38 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США, к евро – 10,313380 грн.

Напомним, постановлением правления Национального банка Украины № 319 от 11 октября 2008 г. было предусмотрено закрытие обменных пунктов валют с 1 января 2009 г. Однако с 5 декабря 2008 г. это ограничение было отменено постановлением правления НБУ № 413.