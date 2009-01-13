«Ощадбанк» ждет нового постановления КМУ

Условия выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР в текущем году должны быть определены новым постановлением правительства.

Об этом УНИАН заявил председатель правления Ощадбанка Анатолий Гулей.

«Ждем нового постановления правительства», – сказал он, отметив при этом, что формирование реестра вкладчиков Сбербанка бывшего СССР не прекращалось и прекращаться не будет.

Как сообщал УНИАН, компенсацию по вкладам Сбербанка СССР в 2008 году получили только половина из обратившихся вкладчиков. Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак.

По его информации, в "Ощадбанк" за компенсацией обратилось 12,523 млн. граждан. Количество вкладчиков, которые получили компенсацию в 1 тыс. грн., составляет 6,388 млн. человек. «То есть, почти 6 млн. вкладчиков не получило в этом году обещанных денег. Они стоят в очереди, им дали такие бумажки и говорят: зайдите через месяц, через два, через три, мы вам их выплатим», – сказал А.Шлапак.

По его словам, если учесть, что в бюджете-2009 на возвращение утраченных вкладов запланировано 250 млн. грн., это позволит получить компенсацию около 270 тыс. человек. «Таким образом, через год у нас останется 5,8 млн. человек, которым еще в 2008 году были обещаны выплаты и которым выплаты не будут осуществлены. Это говорит о том, что никакие бюджетные расходы не должны проводиться «с кандачка»... Мы можем привести к ситуации, которая называется обманом наших людей», – констатировал А.ШЛАПАК.

Напомним, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. гривень. По данным Секретариата Президента, по состоянию на 19 декабря 2008 г. выплаченная вкладчикам сумма составила 5,857 млрд. грн.

По данным Ощадбанка, последний транш на выплату компенсаций вкладчикам Министерство финансов перечислило 17 сентября 2008 г в сумме 30 млн. грн., а 27 ноября – 10 млн. грн. на выплату компенсации наследникам вкладчиков.