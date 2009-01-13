Если НБУ прекратит интервенции, курс достигнет 10 грн./долл.

Если Национальный банк Украины перестанет выходить на рынок, в среду-четверг из-за дефицита валюты курс может дойти до 10 грн./долл.

Так прокомментировал ситуацию управляющий активами компании Astrum Investment Management Олег НЕПЛЯХ.

«Ссегодняшний валютный аукцион должен снять часть спроса на валюту. Если НБУ перестанет выходить на рынок, в среду-четверг из-за дефицита валюты курс может дойти до 10 грн./долл.», – отметил он.

По словам О.НЕПЛЯХА, в результате интервенции в пятницу ниже рыночного курса укрепить гривню не удалось. После этого регулятор решил экономить и выходил на межбанк с рыночным курсом 8,61 грн./долл., пояснил эксперт.

Напомним, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,65/8,80 грн., к 11:00 цены незначительно снизились – 8,64/8,77 грн.