Курс валют в течение дня меняться не будет

С 13 января 2009 г. курс купли-продажи иностранных валют за гривню в кассах банков, в их отдельных подразделениях, а также в пунктах обмена валют должен устанавливаться ежедневно до начала рабочего дня исключительно согласно приказу (распоряжению) председателей правления этих банков.

Об этом сказано в письме Национального банка Украины №28-212/124-388 от 12 января 2009 г.

«Руководители отдельных подразделений банков не имеют права самостоятельно устанавливать курсы продажи и покупки иностранных валют», - отмечено в письме.

Ответственность за соблюдение требований, изложенных в письме Нацбанка, несут председатели правлений коммерческих банков.