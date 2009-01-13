Курс валют в течение дня меняться не будет
12:52, 13 января 2009Финансы
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Распоряжение НБУ
С 13 января 2009 г. курс купли-продажи иностранных валют за гривню в кассах банков, в их отдельных подразделениях, а также в пунктах обмена валют должен устанавливаться ежедневно до начала рабочего дня исключительно согласно приказу (распоряжению) председателей правления этих банков.
Об этом сказано в письме Национального банка Украины №28-212/124-388 от 12 января 2009 г.
«Руководители отдельных подразделений банков не имеют права самостоятельно устанавливать курсы продажи и покупки иностранных валют», - отмечено в письме.
Ответственность за соблюдение требований, изложенных в письме Нацбанка, несут председатели правлений коммерческих банков.
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