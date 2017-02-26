Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит постановление о товарообороте с "Л/ДНР" – Аваков

Урегулировать товарообмен с оккупированными территориями – это необходимость. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью программе «ТСН.Тиждень».

Читайте такжеВ НБУ подсчитали, сколько валютной выручки может потерять Украина из-за блокады Донбасса

«Было соответствующее решение СНБО, чтобы мы урегулировали этот вопрос, и даны соответствующие поручения, и постановления Кабинета министров долго-долго готовятся одной из служб – Службой безопасности, и еще одной из служб Кабинета министров. Настолько долго, что у части общества возникают к этому вопросу и некоторые подозрения. Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен», - отметил министр.

Он напомнил, что сейчас большинство вопросов товарообмена регулируется специальным постановлением Антитеррористического центра, который, по словам Авакова, «для некоторых умных, так скажем в кавычках, и очень умных предпринимателей является вторичным документом, который можно обходить».

При этом глава МВД выразил мнение, что товарообмен с оккупированными территориями необходимо запретить за исключением «критического импорта».

«Ну, это буквально не импорт, потому что оккупированная территория – это все же украинская территория. Но, будем называть для простоты "критический импорт", который касается только энергетического угля, только продуктов и полуфабрикатов металлургии для того, чтобы заводы работали. В обратную сторону должно и может идти оборудование, не оборудование, а запчасти для ремонта шахтного добычного оборудования и шахтных лифтов и, возможно, крепежный материал. Тут я не большой специалист. Вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны решить. Все остальное должно быть запрещено», - сказал Аваков.

Также он отметил, что силовые ведомства не намерены применять силовой сценарий против участников торговой блокады.

«Ни полиция, ни Национальная гвардия, никто из силовых ведомств не исходил из того, что мы хотим разогнать это силовым путем», - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были приостановлены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей, минимум, 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

В связи с этим 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при условии обеспечения полной стабильности работы энергосистемы страны.