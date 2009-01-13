Комбанкам увеличено время проведения валютных операций между собой

Национальный банк Украины своим постановлением от 9 января 2009 г. № 4 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 18 января 2008 г. № 435» разрешил банкам проводить валютные операции между собой с 10.00 до 16.00.

Кроме того, Нацбанк обратил внимание руководителей банков на ответственность за размещение информации в информационных системах и на сайтах в Интернете об отображении курсов по операциям покупки-продажи иностранной валюты, которые должны основываться на реальной конъюнктуре межбанковского валютного рынка.

Национальный банк Украины с 18 декабря 2008 г. ввел в действие постановление № 435, согласно которому банки могут проводить валютные операции между собой лишь с 14.00 до 16.00, тогда как с 10.00 до 14.00 – непосредственно со своими небанковскими клиентами.