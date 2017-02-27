Гонтарева уходит в отставку с поста главы Нацбанка - СМИ

Это уже не первая ее попытка покинуть кресло руководителя центробанка. И, скорее всего, в этот раз просьба Гонтаревой будет удовлетворена, сообщили РБК-Украина в окружении президента.

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"Решение принято, ищут нового главу", - сообщили источники издания.

"Скамейка запасных" - тех, кто может заменить Гонтареву в НБУ, невелика. В списке претендентов есть, кому этот пост прочили давно, например, экс-премьер-министр Арсений Яценюк. Однако есть и совершенно неожиданные кандидаты.

"Решение по ней принято. Ищут нового главу, - отметил собеседник РБК-Украина в окружении президента. - Она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности".

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Гонтаревой сложить с себя полномочия главы Нацбанка за более чем 2,5 года работы в центробанке. Несмотря на требования парламентской оппозиции, периодических митингов вкладчиков и проблемных заемщиков, конфликтов с владельцами банков, президент Петр Порошенко не решался подать представление на снятие Валерии Гонтаревой. В этот раз, скорее всего, глава государства удовлетворит просьбу главы регулятора.