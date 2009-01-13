Новое распоряжение НБУ снизит спекулятивные ожидания

Установление стабильного валютного курса перед началом рабочего дня носит позитивный характер, поскольку дает возможность уменьшить спекулятивные ожидания покупателей и продавцов валюты.

Такое мнение УНИАН высказал советник председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» Александр ОХРИМЕНКО, комментируя письмо Национального банка Украины к коммерческим банкам, в котором регулятор обязал банки с сегодняшнего дня устанавливать курс валют перед рабочим днем.

«На сегодня курс иностранных валют по отношению к гривне растет, но это не означает, что он будет расти постоянно. Рыночная ситуация всегда нестабильная. Сегодняшние спекулятивные колебания валют в большей мере носят субъективный характер, чем экономический», - отметил он.

Напомним, с 13 января 2009 г. курсы покупки-продажи иностранных валют за гривни в кассах банков, в их отдельных подразделениях, а также в пунктах обмена валют должны устанавливаться ежедневно до начала рабочего дня исключительно согласно приказу (распоряжению) председателей правления этих банков. Об этом сказано в письме Национального банка Украины №28-212/124-388 от 12 января 2009 г.