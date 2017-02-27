СМИ "отправляют" Гонтареву в отставку, в НБУ опровергают

На этой неделе глава Нацбанка Валерия Гонтарева может быть уволена. Это подтвердили несколько источников Экономической правды, приближенных к Администрации президента.

Отмечается, что Гонтарева хочет уволиться по собственному желанию, однако пока что президент Украины Петр Порошенко не готов ее отпускать, поскольку нет новой реальной кандидатуры на этот пост.

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"Активным поиском на Банковой начали заниматься на прошлой неделе. Предварительно, Гонтарева должна объявить о своей отставке в четверг, 2 марта", - говорится в сообщении.

В то же время в НБУ опровергли информацию об отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заявив, что она не соответствует действительности.

"Национальный банк традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а, значит, информация не соответствует действительности", - отмечается в комментарии.

По информации пресс-службы, в настоящее время все члены правления НБУ работают по плану, и у них плотный график работы.

Как сообщал УНИАН, ранее РБК-Украина стало известно, что после более 2,5 лет работы в Нацбанке его председатель Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Гонтаревой сложить с себя полномочия главы Нацбанка. Несмотря на требования парламентской оппозиции, периодических митингов вкладчиков и проблемных заемщиков, конфликтов с владельцами банков, президент Петр Порошенко не решался подать представление на снятие Валерии Гонтаревой. В этот раз, скорее всего, глава государства удовлетворит просьбу главы регулятора.