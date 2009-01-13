Украине нужна ценовая и валютная стабильность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит очередное рабочее совещание с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и представителями коммерческих банков с целью обсуждения ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, на совещании будут рассмотрены вопросы относительно валютного курса, ликвидности банковской системы и тема рефинансирования коммерческих банков.

Президент во время совещания подчеркнул необходимость ценовой и валютной стабильности в стране. «Нам нужна ценовая, бюджетная, платежная, торговая и валютная стабильность. Откровенно скажу, это не является простой задачей при нынешнем госбюджете, но это наша обязанность – найти ответ на то, чтобы обеспечить стабильное существование и финансовой, и банковской системы», – сказал В. ЮЩЕНКО.