Гривня на межбанке подешевела до 27,07 за доллар

В понедельник, 27 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,03/27,07 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6060/28,6563 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4641/0,4649 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,0481 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 66 сделок на сумму 33,82 миллиона долларов.