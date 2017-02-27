МВФ снова откладывает решение по кредиту для Украины

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не планирует рассматривать украинский вопрос в ближайшую неделю.

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Как отмечается в расписании заседаний, сформированном вплоть до 6 марта, на повестке дня стоит лишь один вопрос - анализ макрофинансовой ситуации.

Ранее глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс отмечал, что заседание состоится в ближайшие недели, однако точной даты нет. Кроме того, Фонд не подтверждал информацию о визите министра финансов Украины Александра Данилюка в штаб-квартиру МВФ, ранее распространенную СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. К концу 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл., выполнив для этого ключевые условия, а именно - приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров по украинскому вопросу и выделения денег все время откладывался - сначала на январь, затем на начало февраля, теперь на начало марта.

Для проведения заседания Украина и МВФ должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведение земельной и пенсионной реформы.