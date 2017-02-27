В десятках украинских банков нашли нарушения из-за связанных лиц

Национальный банк Украины выполнил требования Меморандума с Международным валютным фондом и завершил в 2016 году процедуру диагностического обследования операций связанных с банками лиц, в ходе которого выявил 44 банка, где было идентифицировано превышение норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными лицами, сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, на начало 2017 года четыре банка из указанных 44 были выведены с рынка, еще четыре привели норматив в соответствие требованиям НБУ.

Регулятор отмечает, что всего в прошлом году провел диагностику 81 банка, еще 18 банков проверил в 2015 году. На конец 2016 года Нацбанк согласовал трехлетние графики снижения объема задолженности связанных лиц восьми банковских учреждений. На рассмотрении находятся пятнадцать планов-мероприятий, которые предоставлены банками второй и 3-й двадцатки. В течение 2017 года регулятор ожидает получения последних тринадцати графиков приведения норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными с банками лицами в течение следующих трех лет.

Как сообщал УНИАН, значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе Украины за октябрь 2016 года выросло на 1,05 п.п. - до 29,24%, оставаясь выше установленного Национальным банком Украины допустимого максимума в 25%.

Ранее в НБУ поясняли, что рост значения норматива обусловлен продолжением работы регулятора по признанию банками операций со связанными лицами.