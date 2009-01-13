Отрицательное сальдо торгового баланса США снизилось

Отрицательное сальдо торгового баланса США в ноябре 2008 года снизилось, по сравнению с пересмотренным значением за октябрь 2008 года, на 28,7% - до 40,4 млрд. долл. Как сообщает РБК, такие данные опубликовало сегодня Министерство торговли США.

Вместе с тем, аналитики прогнозировали, что отрицательное сальдо торгового баланса в ноябре прошлого года составит 51,5 млрд. долл.

Объем импорта США в ноябре 2008 г. составил 183,2 млрд. долл., экспорта - 142,8 млрд. долл.

Согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса США в октябре 2008г. составило 56,7 млрд долл.