Валютная антиутопия продолжится?…

Несмотря на валютные интервенции Национального банка, на сегодня курс американского доллара продолжает расти. Прогнозировать, каким он будет в ближайшее время – гадание на кофейной гуще. Однако эксперты пытаются разобраться в ситуации, когда и за счет чего курс начнет стабилизироваться?

В первом квартале 2009 г. стоит ожидать продолжения ослабления гривни относительно основных мировых валют. Это связано, по мнению аналитика компании Astrum Investment Management Марьяна Федоришина, с неопределенностью в вопросе цены на газ и долгов НАК «Нафтогаз». Кроме того, существует угроза эмиссионного финансирования дефицита Государственного бюджета. По словам аналитика, в январе-марте 2009 г. курс будет в пределах 10 грн./долл. США.

С мнением аналитика согласен экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ: «На сегодня у нас наблюдаются неравномерные потоки денег на счетах. Кроме того, на курс валют давит импорт газа. Также внешний долг, который выплачивается в валюте», - отмечает он. Между тем, эксперт не решился дать хотя бы приблизительный прогноз курса на конец марта текущего года.

По мнению участников рынка, "упасть на дно" финансового кризиса, дальше – только возрождение...

А пока финансисты ожидают начала новой эры, которая для них ознаменуется активной деятельностью по кредитованию предприятий и населения, а также массовым привлечением депозитных средств, ситуация напрягает и не радует. Но не стоит отчаиваться, эксперты обещают, что белая полоса в нашей экономике «не за горами». По мнению А.ЖОЛУДЯ, уже в середине года возможен всплеск. Кроме возобновления финоборотов снизится импорт как сезонный фактор, что также будет иметь позитивное влияние на экономическую ситуацию. По его словам, при этом нужно учитывать, что объективный курс на сегодня составляет 7,5-8 грн./долл., а не 9 грн. за доллар.

Вместе с тем, валютную ситуацию в силах урегулировать НБУ, у которого достаточно средств для этого. По мнению М.Федоришина, Нацбанк может употребить для поддержки курса национальной валюты около 5 млрд. долл. США. «Этой суммы должно хватить, в том числе, и на продажу валюты «Нафтогазу», потребности которого будут минимальными из-за больших запасов газа в газохранилищах. Также Национальный банк сможет удовлетворить спрос на валюту для погашения внешних обязательств со стороны банков без иностранных материнских структур и частично по импортным контрактам», - считает аналитик.

Однако, по его мнению, самый большой риск для курса несет Государственный бюджет – в связи с завышенными макропоказателями. Как считает М.Федоришин, доходная часть бюджета не будет выполнена и правительство обратится в Нацбанк за финансовой поддержкой.

«При условии, если регулятору удастся «отстоять» свою независимость и отказаться финансировать дефицит Государственного бюджета по требованию правительства, а рынок увидит, что печатный станок не включен и существует дефицит гривни, токурс начнет медленно «откатываться», и к середине года вернется к 7,5 грн./долл.», – считает эксперт.

Эксперты отмечают и политическую нестабильность в стране. Именно этот фактор может «давить» на Национальный банк и принудить к эмиссии. Однако, по словам А. Жолудя, политические риски всегда заложены в колебание курса и на сегодня они не более влиятельные, чем в другое время.

«Экономические перспективы Украины, скорее всего, ухудшит отсутствие реального антикризисного плана правительства, что сократит приток инвестиций, а это отрицательно сказывается на валютном рынке. Мы ожидаем в 2009 г. сокращения притока иностранных инвестиций вдвое, до 5 млрд. долл.», - подчеркивает М.Федоришин.

После весеннего пессимизма можно ожидать укрепления гривни до 7,5 грн./долл. США (примерно к середине 2009 г.), уверен М.Федоришин. Однако, по его мнению, среднее значение курса американской валюты в 2009 г. будет на уровне 8,3 грн./долл., что также значительно для плательщиков валютных кредитов.

Делаем выводы - весна-2009 станет самым тяжелым периодом для экономики Украины. Курс иностранных валют по отношению к гривне будет необоснованно высоким. Но, ожидая экономическое возрождение с середины года, стоит учитывать, что процесс этот будет нестабильным. Конец года вновь может взбудоражить ситуацию на финансовом рынке. Но сначала украинцам нужно будет пережить момент, когда будет пересмотрен основной финансовый закон страны, что также может повлиять на валютную политику. Стоит добавить также фактор иногда непредсказуемых действий Нацбанка, нестабильность политической ситуации. Кроме того, необходимо учесть вариант получения или неполучения второго транша кредита Международного валютного фонда в феврале 2009 г., что также будет иметь влияние на курсообразование, поскольку данные средства могут быть использованы для валютных интервенций Нацбанка на рынке. Ожидаем худшего, надеемся на лучшее…

Юлия Главацкая (УНИАН)