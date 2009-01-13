S&P вывело рейтинги Одессы из списка CreditWatch

Сегодня Standard & Poor`s вывело долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «B» и рейтинг по национальной шкале «uaA-» города Одессы из списка CreditWatch («рейтинг на пересмотре») с негативным прогнозом — вслед за успешным погашением облигаций 31 декабря 2008 г. Прогноз — «Негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что рейтинги были помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом 15 октября 2008 г. вследствие роста потенциальных рисков, связанных с сохранностью депозитов города, предназначенных для погашения долга в 2008 г.

«Рейтинги Одессы отражают низкую финансовую гибкость города вследствие контроля со стороны центрального правительства», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor`s Борис КОПЕЙКИН.

Также сообщается, что рейтинги отражают значительное давление со стороны расходов вследствие роста зарплат и потребностей в развитии инфраструктуры; низкие, хотя и улучшающиеся, показатели благосостояния и структуру долга Одессы со значительными валютными рисками.

По данным S&P, на 1 декабря 2008 г. средства на счетах города превышали 110 млн. грн. (14 млн. долл.), включая использованные на погашение облигаций 70 млн. грн. специального фонда (31 декабря 2008 г.).

«Прогноз «Негативный» отражает прогноз по рейтингам Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В/Негативный/В; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В+/Негативный/В) и наши ожидания, что экономическое и финансовое положение Одессы существенно ухудшится, что приведет к спаду экономики и, вероятно, небольшому операционному дефициту в 2009 г.» - говорится в сообщении Standard & Poor`s.

«Позитивные рейтинговые действия по Украине на фоне возобновления экономического роста и роста бюджетных доходов в городе и, соответственно, операционных профицитов могут позитивно сказаться на рейтингах Одессы — в случае, если долговая нагрузка останется в пределах 10-12% доходов, несмотря на недавнее резкое снижение обменного курса гривни, - подчеркнул Б. КОПЕЙКИН. – Напротив, негативные рейтинговые действия по Украине или более высокая, чем ожидается, долговая нагрузка вследствие изменений валютного курса могут оказать давление на уровень рейтингов».