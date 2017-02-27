СМИ сообщили о предстоящей отставке Данилюка, Минфин опровергает

Министр финансов Украины Александр Данилюк не намерен уходить в отставку и продолжает работать над воплощением важных для страны реформ.

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Об этом по запросу УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечается в сообщении, возможными причинами ложных сообщений в СМИ о предстоящей отставке Данилюка может быть сопротивление реформам, которые проводит Министерство финансов.

Ранее в СМИ появилась информация о предстоящей отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и министра финансов Александра Данилюка.

В пресс-службе НБУ сообщили, что информация об отставке Гонтаревой не соответствует действительности.