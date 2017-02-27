В "ЛНР" заявили, что их "официальной" валютой станет российский рубль

С 1 марта основной денежной единицей в самопровозглашенной "Луганской народной республике" станет рубль, сообщает телеканал Дождь.

"Рубль становится официальной денежной единицей в "ЛНР" в целях "принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории так называемой Луганской народной республики преимущественно в российских рублях", - говорится в сообщении.

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"Постановление" вступает в силу с 1 марта 2017 года. "Государственный банк ЛНР" должен будет ежедневно информировать об официальном курсе российского рубля по отношению к гривне, доллару и евро, говорится в "документе".

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "паспортов" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Согласно указу российского президента, "документы" будут признаваться временно, на период до урегулирования ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений"".