Межбанк: доллар снова подрос

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,6500/8,8000, к 11:00 цены незначительно понизились - 8,6400/8,7700, а к 12:00 выросли до 8,8300/8,9000. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,7800/8,8500.

Как сообщила УНИАН финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,86 грн/долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2710/0,2795, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2785, а к 12:00 поднялись до 0,2800/0,2850. К закрытию торгов цены откатились до 0,2765/0,2830. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1650 (+0,1324).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3225/1,3370. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4800/11,6850, к 11:00 цены упали до 11,4390/11,6175, а к 12:00 ушли вверх до 11,7355/11,8345. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снова снизились 11,6285/11,7275.