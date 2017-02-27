В Кабмине подсчитали, сколько дополнительных инвестиций принесет свободная торговля с Канадой

Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 млн долл. ежегодно, а также в среднесрочной перспективе может рассчитывать на дополнительные инвестиции в размере как минимум 36 млн долл.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

«Прежде всего, мы ожидаем ежегодного роста украинского экспорта в Канаду на 0,6 млн долл. Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в среднесрочной перспективе увеличится минимум на 36 млн долл. (+ 56%). Прогнозируется создание новых рабочих мест в строительстве, промышленности и торговле», - говорится в сообщении.

Так же в Минэкономразвития выразили надежду на скорейшую ратификацию соглашения парламентами обеих стран, после чего соглашение вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, нижняя палата парламента Канады 14 февраля, как и планировалось ранее, ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, подписанное в июле 2016 года и позволяющее снять до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле.

В данный момент текст соглашения фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций. Кроме того, сразу после ратификации и вступления соглашения в силу украинские товаропроизводители смогут экспортировать в Канаду все промышленные товары, кроме легковых автомобилей, которые попадают под специальные условия либерализации, а также широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

В Минэкономразвития рассчитывают, что украинский парламент сможет ратифицировать соглашение уже в ближайшие недели.