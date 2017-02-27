Гривня закрыла межбанк на уровне 27,06 за доллар

В понедельник, 27 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,03/27,06 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4309/28,4732 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0537 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 412 сделок на сумму 208,66 млн долл.