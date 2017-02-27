НБУ снова опустил официальную гривню ниже 27 за доллар
19:01, 27 февраля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 28 февраля: 100 USD – 2705.3672 грн; 100 EUR – 2864.1723 грн; 10 RUR – 4.6695 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2705.3672 (27 февраля – 2697.6569)
100 EUR – 2864.1723 (27 февраля – 2861.9442)
10 RUR – 4.6695 (27 февраля – 4.6935)
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,03/27,06 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4309/28,4732 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.
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