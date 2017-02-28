ГПУ вручила руководству "Дельта банка" подозрения в хищении 1,7 миллиардов гривень - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, в зоне внимания следствия, в частности, заключение заведомо убыточных для "Дельта банка" договоров, по которым 150 млн долларов были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия.

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"Изюминка банкиров - вывод денег на ООО "Бонни и Клайд" с последующим бегством всех аферистов за границу. Ну что же, те добегались. И этих рано или поздно поймаем", - резюмировал Луценко.

Справка УНИАН.Фонд гарантирования приступил к ликвидации «Дельта Банка» - крупнейшего неплатежеспособного банка 8 октября 2015 года. С 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.