МВФ надеется завершить переговоры о третьем транше Украине на следующей неделе

Об этом сообщила пресс-служба МВФ на запрос "Голоса Америки".

«Достигнут значительный прогресс в принятии решений, которые были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается обсуждение вопросов, которые остались», - говорится в сообщении фонда.

МВФ надеется, что все вопросы, которые остаются несогласованными, будут исчерпаны уже в скором времени.

Читайте такжеРозенко о меморандуме с МВФ: окончательного варианта пока нет, ситуация меняется ежедневно

«Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершить проверки», - сообщает пресс-служба организации.

Пресс-служба МВФ отказалась комментировать возможную отставку Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.

«Мы не комментируем слухи», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не планирует рассматривать украинский вопрос ближайшей недели.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл., выполнив для этого ключевые условия, а именно - приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров относительно украинского вопроса и выделении денег все время откладывалось - сначала на январь, потом на начало февраля, теперь на начало марта.

Для проведения заседания Украина и МВФ должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведения земельной и пенсионной реформы.