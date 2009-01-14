Цена на золото немного снизилась

Цена на золото 13 января снова снизилась на фоне укрепления курса доллара по отношению к евро, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,30 долл. до 820,70 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 0,7% на отметке 10,68 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины подешевел на 1,8% до 956 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 1% на отметке 185,25 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 3,9% на отметке 1,547 долл. за фунт.