Ситуация в экономиках России, Китая и Германии ухудшается

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила, что самыми быстрыми темпами ухудшение экономической ситуации идет в Китае, Германии и России, сообщает k2kapital со ссылкой на Daily Telegraph.

Используемый ОЭСР Индекс ведущих индикаторов, который предупреждает об изменении тенденций за несколько месяцев вперед, указывает на резкий спад в Азии и странах, производящих сырье. При этом наибольший ущерб будет причинен странам с положительным сальдо торгового баланса, зависимым от экспорта.

Индекс для России продемонстрировал самое значительное падение, снизившись в ноябре на 4,3 пункта, в Китае он упал на 3,1, в Германии - на 2,0 пункта.

Снижение индекса началось также в Индии и Бразилии, которые удерживались от спада на ранних этапах глобального кризиса, отмечает ОЭСР.