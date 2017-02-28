Фонд гарантирования с 1 марта возобновит выплаты вкладчикам "Платинум Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 марта возобновит выплаты вкладчикам «Платинум Банка».

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Как сообщила пресс-служба фонда, вкладчики могут обращаться в учреждения банков-агентов «Правекс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ» «Таскомбанк», «Пивденный» в зависимости от адреса проживания, указанного в договоре с «Платинум Банком».

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.

«Платинум банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года.

Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия «Платинум Банка» Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.