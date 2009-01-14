Citigroup и Morgan Stanley объединяют инвестподразделения

Банковская корпорация Citigroup и один из крупнейших частных инвестиционных банков США Morgan Stanley объединяют свои инвестиционные подразделения. Соответствующую договоренность, по сведениям информированных источников ИТАР-ТАСС, две корпорации заключили во вторник, 13 января.

В соответствии с этим соглашением, Morgan Stanley выплатит Citigroup 2,7 млрд долл. наличными за 51% акций принадлежащей ей компании Smith Barney, которая работает в инвестиционном бизнесе. Как отмечают аналитики, заключение данной сделки лишний раз подчеркивает потребность Citigroup в получении дополнительных финансовых средств.

Как ожидается, Citigroup на будущей неделе объявит о новых убытках, которые во многом обусловлены последствиями глобального финансового кризиса. В этом случае доходы корпорации будут снижаться уже пятый квартал подряд. Федеральные власти США в рамках программы помощи корпорациям, пострадавшим от кризиса, уже выделили Citigroup 45 млрд долл., однако корпорация, похоже, не прекращает поиски новых источников финансирования.