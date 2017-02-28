"Ощадбанк" будет хранить запасы наличности НБУ

Национальный банк Украины уполномочил государственный «Ощадбанк» осуществлять операции с запасами наличности регулятора, в том числе обеспечивать банки регионов наличными и принимать от них излишки.

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Как сообщается на сайте НБУ, таким образом он делегировал часть функций, которые сегодня выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине, чтобы постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения на делегированную.

Регулятор отметил, что в ходе отбора «Ощадбанк» письменно обратился с предложением стать уполномоченным банком, при этом данное финучреждение на 100% принадлежит государству, имеет банковскую лицензию, более чем 10-летний опыт операций по перевозке денежно-валютных ценностей и инкассации, а также разветвленную сеть подразделений.

Также сообщается, что принятое решение является основанием для заключения договора между Национальным банком и «Ощадбанком» о хранении запасов наличности регулятора под соответствующее обеспечение.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.