Курс евро к доллару немного вырос

Курс единой европейский валюты к доллару на азиатских торгах в среду 14 января отыграл снижение до месячного минимума, сообщает k2kapital.

Между тем, пока рост евро сдерживается тем, что инвесторы ожидают решения Европейского Центробанка по поводу ключевой процентной ставки. Участники торгов также ждут обнародования данных о розничных продажах в США в декабре, которое состоится сегодня позднее.

По мнению трейдеров, укрепление евро носит ограниченный характер и вызвано, главным образом, техническими причинами, а именно, закрытием коротких позиций. Кроме того, некоторым странам, входящим в еврозону, грозит понижение рейтингов, и аналитики ждут, что Европейский Центробанк снизит главную процентную ставку на 50 базисных пунктов с нынешнего уровня в 2,5% годовых, чтобы поддержать экономику.

По мнению президента BBH Investment Services Нобуаки Кубо, сложившаяся в анстоящее время обстановка неблагоприятна для евро, и пока причин для укрепления этой валюты нет. Он также указал на то, что если ЕЦБ не пойдет на резкое смягчение кредитно- денежной политики, евро грозит дальнейшее понижение, так как центробанку не удастся помочь экономике

По состоянию на 9:13 мск курс евро к доллару вырос более чем на 0,8% к закрытию в Нью-Йорке до $1,3309 за евро. На электронных торгах EBS в США евро упал до месячного минимума в $1,3140 за евро. Между тем, курс доллара к иене вырос более чем на 0,3% до 89,72 единицы японской валюты за доллар.