Журналисты подсчитали средний размер взятки в Украине (инфографика)

Средний размер взятки в Украине составляет 1350 евро при средней зарплате в 144 евро.

Об этом говорится в проекте "Громадського", который охватывает Украину, Россию, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан.

Как отмечается, в Украине наибольшее количество антикоррупционных учреждений среди стран Восточной Европы.

Так, в нашей стране их уже 6, в Армении - 5, в Беларуси, России и Молдове по 3, у Азербайджана 2 и в Грузии - 1.

Украина и Россия занимают 131 место по Индексу восприятия коррупции, который ежегодно определяет международная организация Transparency International.

При этом Грузия, в которой только одна антикоррупционная учреждение, занимает 44 место.

Также отмечается, что средний размер взятки в России составляет 3200 евро при средней зарплате в 493 евро.

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В Молдове взятка составляет 113 евро при зарплате 215 евро,а в Азербайджане взятку достигает 50-100 евро при средней зарплате 250 евро.