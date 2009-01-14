Доверие потребителей в США в январе выросло

Индекс доверия американских потребителей к экономике США вырос в январе 2008 года, поднявшись до отметки 45,4 пункта с 45,0 пункта в декабре, но все равно оставаясь ниже "водораздела" в 50 пунктов, сообщает k2kapital.

Об этом свидетельствуют результаты исследования газеты Investor`s Business Daily и исследовательской фирмы TechnoMetrica Market Intelligence.

Значение индекса выше 50 пунктов означает преобладание оптимистичных оценок, ниже - пессимистичных.

Индекс рассчитывается с февраля 2001 года.